di Luca Pozza

VICENZA -al, che dalla prossima stagione sarà allenato da, che riparte dunque dalla serie C, alla guida della squadra con la quale ha vinto da calciatore la Coppa Italia 1997. A dare la notizia dell'accordo è stata la società biancorossa nel tardo pomeriggio di oggi con una nota dell'ufficio stampa, che sul sito web ha postato l'annuncio "" e un paio di immagini assieme al patron Renzo Rosso.Il tecnico di origine laziale, 55 anni, stabilizzatosi nel capoluogo berico dalla metà degli Anni Novanta con la famiglia, è stato il mister sino ai giorni scorsi del Chievo in serie A, alla guida del quale, nonostante un discreto cammino non è riuscito ad evitare la retrocessione in B. Con il club berico Di Carlo ha sottoscritto un accordo triennale, che lo legherà al club sino al 30 giugno 2022. Il nuovo mister biancorosso verrà presentato alla stampa e ai tifosi nella serata di martedì 4 giugno allo stadio Menti, in contemporanea con la presentazione delle nuove divise di gara L.R. Vicenza/Lotto Sport per la stagione 2019/2020.Di Carlo, bandiera biancorossa, ha vestito la maglia del Vicenza per nove stagioni, conquistando dapprima la promozione in serie B nel 1992/1993, poi in serie A nel 1994/1995, alzando al cielo la Coppa Italia vinta nel 1997 in finale contro il Napoli e arrivando in semifinale di Coppa delle Coppe nella stagione successiva contro il Chelsea. Ha esordito in panchina come allenatore della Primavera biancorossa, successivamente ha guidato il Mantova (che in due anni ha portato dalla C2 alla serie B, sfiorando poi la promozione in A), poi nell'ordine Parma, Chievo, Sampdoria, Livorno, Cesena, Spezia, Novara e ancora Chievo.