Addio Di Carlo, arriva Brocchi sulla panca del Lane: dopo l'avvio deludente in B, Rosso cambia il mister

VICENZA - Ciao Di Carlo, avanti Brocchi. Il "Lane" ribalta la panchina del mister e per la serie B è un nuovo cambio di conduzione. Il team di Renzo Rosso ha avviato l' "operazione ricambio" seguendo un filone milanista, dando il ruolo di coach all'uomo che ha portato in B il Monza di Berlusconi.

Il curriculum del nuovo mister

«Cristian Brocchi ha sottoscritto un accordo annuale con il club biancorosso, come allenatore responsabile della prima squadra - si legge in una nota societaria -. Brocchi, classe 1976, nella carriera da giocatore ha vinto uno scudetto, tre coppe Italia, due supercoppe italiane e in campo internazionale con il Milan due Champions league, due Supercoppe europee e una Coppa del mondo per club. Ha iniziato la carriera come allenatore nel settore giovanile del Milan, per poi guidare la Primavera e la prima squadra rossonera nel 2016. Nella stagione successiva ha guidato il Brescia in B, mentre nel 2017/2018 è approdato, come vice di Fabio Capello, al Jiangsu Suning. Nell’ottobre 2018 è stato nominato allenatore del Monza, società con la quale ha conquistato una promozione in B e un terzo posto nel campionato cadetto con l’accesso alla semifinale playoff, nella scorsa stagione».

Sostituito l'intero staff

Brocchi sarà supportato dall’allenatore in seconda Alessandro Lazzarini, dal tattico e metodologo Stefano Baldini, dal match analyst Davide Farina, dal preparatore atletico Piero Lietti e dal preparatore atletico-recupero infortunati Ivan Robustelli. Insieme a Mimmo di Carlo sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l'aiuto coach Claudio Valigi, il preparatore atletico Lorenzo Riela e il collaboratore tecnico-match Analyst Martino Sofia. «La società - ha fatto sapere il club - desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l'impegno, la passione e l'attaccamento ai colori biancorossi». Il Vicenza ha perso tutte le prime cinque partite di campionato, incassando 11 reti e segnandone quattro. Un percorso molto accidentato che ha convinto mister Diesel e la dirigenza a cambiare gli assetti.

Testa a testa con Oddo

Fino all'ultimo, come riferiscono agenzie e voci di corridoio, è stato un testa a testa tra Brocchi e Massimo Oddo, anche lui papabile per la panchina biancorossa. E anche la presentazione ufficiale del nuovo mister, annunciata in un primo tempo per le 12.30, è stata fatta slittare di due ore e mezza. Nel frattempo la società ha ufficializzato sul suo sito la scelta di Brocchi con la prima sua foto in biancorosso.