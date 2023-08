SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - Inseguimento a tutta velocità e a sirene spiegate di un'auto, con tanto di veicolo abbandonato e lasciato in moto nel mezzo della strada, mentre conducente e passeggero sono fuggiti a gambe levate. Non è successo sulle strade di San Francisco - teatro di un famosissimo telefilm degli anni Ottanta -, ma a San Giorgio della Richinvelda, più precisamente tra i campi della frazione di Pozzo, qualche giorno fa. Una pattuglia della Polizia locale dell'Associazione Intercomunale tra i Comuni di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda, denominata "Dal Meduna al Tagliamento", grazie alla strumentazione tecnologica a bordo ha rilevato un veicolo in transito in via Volta sprovvisto della copertura assicurativa. All'intimazione dell'alt, l'automobile, invece di fermarsi, ha accelerato fuggendo a velocità elevata.



L'ALLERTA

La pattuglia della Locale, subito avvisata la centrale operativa e il comandante Filippo Pitton, si è lanciata all'inseguimento del veicolo poi lasciato nel mezzo di una strada sterrata, mentre conducente e passeggero sono fuggiti dileguandosi in direzioni opposte tra i campi. Della coppia di fuggitivi si è persa traccia, la vegetazione nella zona è fitta e sono riusciti a nascondersi. I successivi accertamenti della Polizia locale hanno tuttavia consentito di individuare il proprietario un cittadino albanese residente nella zona - che è stato pesantemente sanzionato per la mancata copertura assicurativa e la mancata revisione del veicolo. È stato, inoltre, trasmesso un verbale in Prefettura per l'inottemperanza all'alt imposto dagli agenti. Sarà poi l'ufficio del Prefetto, Domenico Lione, a determinare l'importo della sanzione per quest'ultima violazione.



PREVENZIONE

«Tale situazione si è verificata grazie all'intensificazione delle attività di controllo, svolte il mese dal mese di luglio in poi, come avevo annunciato - ha fatto sapere il sindaco Michele Leon, che detiene la delega alla sicurezza del territorio -. È inconcepibile che anche sulle nostre strade transitino veicoli senza assicurazione, mettendo a repentaglio la sicurezza di pedoni e ciclisti, che magari, sono i nostri figli». L'episodio, per fortuna isolato in un territorio tranquillo e disciplinato come quello di San Giorgio della Richinvelda, dimostra comunque l'importanza del pattugliamento e della presenza capillare sul territorio assicurata, nonostante le difficoltà d'organico, dalla Polizia locale. Come lungimirante appare la scelta di consorziare il servizio con Spilimbergo, per mettere a fattor comune uomini e mezzi.