MOGLIANO VENETO - Incidente frontale stanotte tra una volante della questura di Venezia e un altro veicolo. Quattro feriti lievi. E' successo alle 4.20 durante un inseguimento, in via Torni. Feriti due agenti e due occupanti della vettura. Intervenuti Suem e carabinieri per i rilievi.

