PORDENONE - Scrittori e saggisti per la sostenibilità: perché i libri possono contribuire in modo determinante allo sviluppo di una cultura di buone pratiche in direzione degli Obiettivi dell'Agenda 2023 delle Nazioni Unite. La campagna Spreco Zero ha individuato spesso, negli scrittori e uomini di cultura, i suoi "Ambasciatori" di buone pratiche, lo sono stati, nel tempo, Susanna Tamaro e Paolo Rumiz, Altan - che ne ha firmato l'immagine - e Neri Marcorè, Eliana Liotta e Massimo Cirri, Luca Mercalli e Giobbe Covatta.

Quest'anno va allo scrittore, insegnante e divulgatore Andrea Maggi, il mitico "prof" de Il Collegio di Rai2, il premio Vivere a Spreco Zero, nella categoria Testimonial, e proprio Andrea Maggi diventa promotore dei valori dello sviluppo sostenibile e di un'attenzione speciale alla riduzione dell'impatto ambientale nel quotidiano, anche nel nome delle generazioni future che abiteranno il pianeta. Un traguardo che lo scrittore da tempo indica come strada maestra attraverso la sua attività di divulgazione di contenuti, rivolti soprattutto ai giovani, veicolati in particolare sui i social, dove ha un seguito di oltre quattrocentomila follower su Instagram e più di mezzo milione su TikTok.

SAGGISTICA

Va invece a Gaël Giraud, l'economista e gesuita francese che ha firmato saggi di riferimento in tema di transizione ecologica e dirige il Programma per la giustizia ambientale della Georgetown University, la IV edizione del premio Vivere a spreco zero nella categoria Saggistica.

CERIMONIA

Andrea Maggi e Gaël Giraud interverranno alla cerimonia di consegna dei premi in programma domani nello Spazio Europa della Commissione Europea, a Roma, in occasione della IV Giornata internazionale di Consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, proclamata dalle Nazioni Unite. Andrea Maggi, attorno alle 13, porterà il suo saluto e interverrà alla premiazione, conferendo il gettone di sostenibilità della campagna a un'azienda impegnata sul terreno della sostenibilità agroalimentare.

Gaël Giraud sarà premiato alle 15.30 e interverrà da remoto, portando la sua testimonianza di teorico della transizione ecologica, promotore dell'urgenza di implementare in tutto il mondo il processo di riconversione, per passare da una società fondamentalmente basata sulle energie fossili a una fondata sulle energie rinnovabili. Il Premio Vivere a spreco zero è un'iniziativa dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, la categoria Pagine di sostenibilità, promossa in partnership con Eni, trova il coordinamento dell'ideatrice Daniela Volpe con il presidente di Giuria Andrea Segré e il curatore Luca Falasconi.