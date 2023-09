PORDENONE - Siete pronti? Siete carichi? Eh sì, perché domenica torna "Il Collegio", con il nostro prof Andrea Maggi, originario di Pordenone, protagonista su Rai 2, ogni domenica, dal 24 settembre al 29 ottobre, alle 21.20.

LOCATION

«Quest'anno abbiamo girato tutte le puntate a Lodi, nel Convento di San Francesco, nel mese di luglio». L'edizione del 2003 riproduce ambienti, atmosfere e caratteristiche propri della vita in un collegio scolastico italiano dell'anno 2001 e ogni relativo dettaglio - abbigliamento e look dei protagonisti, "location", piano scolastico, e così via - ed è studiato per offrire uno "spaccato" della vita scolastica (ma non solo) di tale periodo.

«I ragazzi - riferisce Maggi - si confrontano con avvenimenti che hanno segnato la vita di tutti per gli anni a venire, come l'attentato alle Torri Gemelle di New York, l'introduzione progressiva dei telefoni portatili sul mercato (i primi cellulari, precursori dei successivi smartphone)».

LE NOVITÀ

Andrea Maggi è ormai un veterano della trasmissione, avendo partecipato a tutte le otto edizioni nelle vesti di insegnante di Italiano e Latino (successivamente Educazione civica). «Ogni anno si creano piccoli screzi fra i concorrenti e con gli insegnanti e questo mi ha sempre molto divertito e anche quest'anno è stato così. Una delle novità più grosse di quest'anno è che il vincitore o la vincitrice delle prove previste vince una borsa di studio di sei mesi negli Stati Uniti. Non so se ci sarà uno speciale successivo relativo al semestre negli States: lo deciderà la Rai. Un'altra novità è la voce narrante, che quest'anno sarà quella di Stefano De Martino, conduttore e volto del canale, che accompagnerà il racconto della vita quotidiana dei 23 protagonisti».

Ultima novità le "masterclass" con docenti "speciali", lezioni con special guest del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura, come l'attore Antonio Orefice di Mare Fuori, che darà i giusti consigli per una rappresentazione teatrale, il cantautore Leo Gassmann, per una lezione di canto; Joe Bastianich, per mettere alla prova i collegiali con la lingua inglese; Raimondo Todaro, per una lezione di danze latino americane e BarbaScura X, per una lezione di fisica.

IL FORMAT

"Il Collegio" è un programma televisivo del genere docu-reality basato sull'adattamento del format "Le Pensionnat - That'll teach em", già realizzato in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Olanda, Norvegia. Si tratta di un vero e proprio esperimento televisivo a cui viene sottoposto un gruppo di ragazzi i quali, per il periodo in cui partecipano al programma, abbandonano la propria vita e vengono catapultati nel passato.

Nella location prescelta per il programma, i ragazzi saranno guidati negli studi e seguiti nei vari momenti della vita e delle attività che vi si svolgono.

In ogni puntata i ragazzi prepareranno eventi particolari, parteciperanno a sfide sportive o altre attività e saranno ripresi nei momenti salienti della loro giornata (risveglio, pasti, lezioni, ispezioni notturne, momenti di relax, etc...).

La componente psicologica dei ragazzi (ma anche degli altri partecipanti, inclusi i genitori, che potranno essere coinvolti anche in funzione delle loro aspettative di ordine educativo e formativo di questa esperienza) giocherà un ruolo determinante grazie anche alle modalità di racconto individuale della loro esperienza tramite "confessionali".