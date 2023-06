ROVIGO - "Fai la differenza" nella tua vita e in quella degli altri. Come fanno Gherardo Colombo parlando di Costituzione o Susanna Tamaro raccontando la vita del piccola Sam in "Tutti abbiamo una stella" (editore Il Battello a Vapore); come fanno Enrico Brizzi ripercorrendo la saga di Enzo Ferrari o Tommanso Ebhart parlando di grandi capitani d'azienda (le biografie di Marchionne, Del Vecchio) e di mischie nel rugby. Sono questi il filo conduttore e alcuni dei principali protagonisti di "Rovigoracconta", festival che per la nona volta riempirà la città tornata campione d'Italia di rugby di autori, libri, temi, spettacoli, suggestioni letterarie, riflessioni filosofiche e stimoli per migliore la vita leggendo. L'appuntamento è da oggi a domenica 4 giugno in vie, piazze e sale civiche del centro di Rovigo. Oltre sessanta gli eventi per tutti i gusti, o quasi.

Il calendario

Si parte oggi alle 17,45 con la presentazione della rassegna e a seguire subito tre big: la Tamaro, fiore all'occhiello della rassegna; Colombo con "Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società (Garzanti); Marco Missiroli ("Atti osceni in luogo privato") che torna a Rovigo dopo il 2015 con il nuovo "Avere tutto" (Einaudi). Sabato 3 la cavalcata libraria comincia alle 10,30 e va avanti fino a sera con l'immunologa più famosa d'Italia Antonella Viola ("La via dell'equilibrio", Feltrinelli); il giallista Marco Malvaldi che dai vecchietti del BarLume passa a "Oscura celeste" (Giunti); Matteo Bussola con "La bellezza di amarsi alla pari" (Salani); il giornalista a fumetti Claudio Calia biografo di don Gallo e i suoi ragazzi in "Allargo le braccia e i muri cadono" (Feltrinelli); Andrea Elkan ("Adriana e le altre", Bompiani); il "Mistero Buffo" (Mondadori) del comico Max Angioni e tanti altri. Domenica 4, ancora per l'intera giornata, il reportage di Nancy Porsia "Mal di Libia. I miei giorni sul fronte mediterraneo (Bompiani); Enrico Galliano con "Geografia di un dolore perfetto" (Garzanti); il Cristoforo Colombo di Fabio Genovesi con "Oro Puro" (Mondadori); il teatro-canzone di Giulio Casale con "Differire", in esclusiva per il festival; la grande chiusura alle 19,15 con Paolo Giordano e "Tasmania" (Einaudi). Fra le novità la "Vynil night" sulla musica in vinile e la pausa pranzo al cinema con film gratuiti.

«Questo Rovigoracconta è una riflessione sul vivere in modo più consapevole - spiegano gli ideatori Sara Bacchiega e Mattia Signorini - sui gesti che possiamo compiere per cambiare la piccola porzione di mondo che abbiamo intorno, in un viaggio che attraversa le persone, l'ambiente, gli oggetti e le emozioni». In tre parole, su come fare la differenza. Nella nostra vita e in quella degli altri.