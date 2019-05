La We Can Consulting diventa società per azioni

PADOVA - La We Can Consulting, società di consulenza con sede a Mestrino, specializzata in progetti di big data analytics e di business intelligence, si trasformerà in Società per azioni, tipo di struttura più idonea ai grandi investimenti, per progetti imprenditoriali orientati a mercati internazionali.

La crescita dell'azienda ha visto negli ultimi tre anni chiudere i bilanci sempre con segno +. Il 2019 si apre con una buona crescita consolidata, il solo fatturato del primo trimestre si attesta oltre i due milioni e quattrocento mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA