PADOVA - La storia d’amore tra una ragazzina di appena tredici anni e il suo compagno di 21, è finita in Procura. Il giovane è stato indagato per il reato di atti sessuali con una minorenne. Ma i due, davanti agli inquirenti, hanno giurato di amarsi. Lui ha ammesso le sue colpe e lei lo ha difeso «Gli voglio bene, siamo innamorati».



LA RELAZIONE

Gli attori di questa soap opera tutta padovana, fanno parte di una famiglia allargata. Papà e mamma hanno divorziato e la ragazzina, come accade quando i genitori sono separati, trascorre il tuo tempo tra l’abitazione del padre e quella della madre. E a casa del papà ha conosciuto la nuova compagna di lui e il di lei fratello: lo studente di 21 anni.

Tra il ragazzo e la tredicenne è nata una simpatia. Il tempo è passato e quella amicizia si è trasformata in un rapporto sentimentale. I due così hanno iniziato a frequentarsi e ad avare rapporti sessuali, anche se non completi.



LA DENUNCIA

Un giorno dello scorso dicembre la ragazzina agli occhi della madre è apparsa strana. Di cattivo umore e molto nervosa. La mamma, preoccupata dello stato psicologico della figlia, le ha chiesto «Tesoro, c’è qualcosa che non va? A scuola tutto bene?». Le domande di un genitore a un figlio per scoprire se ci sono dei problemi.

La madre, tutto si sarebbe aspettata, ma di sicuro una risposta di una tredicenne. Ma quando la figlia le ha detto «Mamma credo di essere incinta», le è caduto il mondo addosso. Disperata ha chiesto chi era stato e quando ha scoperto del fratello della nuova compagna dell’ex marito, non ci ha più visto. La donna ha preso il telefono cellulare e ha chiamato il suo ex compagno. Ma lui ha giurato di non saperne nulla e di non avere mai sospettato di niente. La madre allora non ha perso tempo e ha presentato una denuncia contro il ventunenne.



LE INDAGINI

La querela è finita in Procura e il pubblico ministero Sergio Dini, titolare del fascicolo, ha aperto un’indagine. Gli inquirenti hanno prima ascoltato il racconto della madre della ragazzina. Poi la tredicenne, sottoposta all’incidente probatorio, ha ricostruito nei dettagli la relazione sentimentale con il ventunenne.

Nel frattempo è stata anche visitata da un ginecologo e, sollievo per i genitori, non è risultata essere incinta. I due giovani amanti infatti non hanno mai avuto rapporti sessuali completi. La ragazzina era convinta di aspettare un bambino, perchè ancora ignara di come avviene la riproduzione. «Ma noi due ci vogliamo bene, ci amiamo» ha giurato in lacrime agli investigatori. In un secondo momento è stato sottoposto a interrogatorio lo studente. Da subito collaborativo, ha ammesso di avere un rapporto anche sessuale con la tredicenne. Ma anche lui ha dichiarato «Sono innamorato di lei, ci vogliamo bene».

Gli inquirenti hanno poi sequestrato i telefoni cellulari della presunta vittima e dell’indagato. Negli smartphone hanno trovato alcune immagini dove i due si baciano e si abbracciano. Ma anche una serie di messaggini con frasi d’amore. Le indagini sono state chiuse e adesso il ventunenne rischia di essere rinviato a giudizio.