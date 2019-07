di Luisa Morbiato

VEGGIANO - Un botto, seguito dal suono incessante delle campane, ha squarciato il silenzio del primo pomeriggio in centro paese. Ieri intorno alle 14,30 molto probabilmente a causa di una fuga di gas è esplosa la caldaia della sagrestia della chiesa posta sul retro della parrocchiale in corrispondenza dell’altare. L’esplosione ha innescato un incendio con un’alta colonna di fumo acre visibile ben presto in tutto il paese ma ha anche alterato la centralina che comanda il suono delle campane che hanno iniziato a suonare tutte insieme all’impazzata. Una situazione che ha fatto temere il peggio.La chiesa ad un primo esame non ha riportato danni strutturali ma, la forte onda d’urto dell’esplosione ha mandato in frantumi anche il portone di ingresso della chiesa stessa che da sul sagrato. L’edificio