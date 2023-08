Ponte San Nicolò. Scopre un filo sopra il wc nel bagno dell'azienda: era una microtelecamera. Denunciato 29enne

PONTE SAN NICOLÓ (PADOVA) - Installa una microtelecamera nel bagno delle donne dell'azienda dove lavora: 29enne di Piove di Sacco denunciato per interferenze illecite nella vita privata.

L'indagine dei carabinieri è scattata dopo la denuncia di una dipendente di una ditta di Ponte San Nicolò.

La donna un giorno è andata in bagno (l'azienda li ha separati per maschi e femmine) e si è accorta di un filo che usciva dalla cassetta dell'acqua del water. Insospettita, lo ha tirato fino a che in mano si è ritrovata niente di meno che una microtelecamera. La luce accesa indicava che stava registrando. Chi l'aveva messa?

Poco prima il 29enne con una scusa si era fatto aprire il bagno delle donne e aveva installato la telecamerina collegata al suo cellulare. Messo sotto torchio ha confessato tutto.