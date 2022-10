PADOVA - Oggi - 30 ottobre - alle 9 aprono i cancelli della Fiera di Padova per la 38. edizione di Tuttinfiera, grande kermesse che fino all’1 novembre in 7 padiglioni offre un’esposizione nazionale di prodotti e servizi per il tempo libero e le passioni. Si attendono più di 25 mila visitatori. Molti di loro pronti a cercare l’acquisto giusto per fare un grande affare.



LE NOVITÀ

Particolare curiosità tra le proposte di 400 espositori riservano tre novità 2022: Padova Benessere – padiglione dove 120 aziende in arrivo da tutta Italia (e dal Senegal) espongono generi per il benessere fisico e spirituale, ma anche cibo bioetico, prodotti per l’estetica – la casa e il giardino, strumenti musicali armonizzatori con la possibilità di sottoporsi a massaggi e relax e seguire conferenze a tema.

Altra novità è la prima edizione di Padova Halloween che celebra l’antica festa celtica nella sua declinazione più moderna: con scheletri, zucche, abiti gotici, un grande mercatino a tema, un cimitero, un’area di giochi thriller e la presenza di Cosplayer Halloween, con l’invito a venire in Fiera abbigliati a tema. E poi Praga festival, prima edizione, che durante Tuttinfiera porterà la festa della birra, musica con Radio Peter Pan e un tributo a Vasco Rossi.



LE AUTO

Un padiglione è dedicato ad American Dream, con auto, il campionato di moto customizzate, il raduno di American cars, i trattori giganti, balli country e spettacoli: dal Pin Up Contest agli show di Burlesque. Un altro padiglione interamente a tema è quello del Disco e Fumetto, dove i collezionisti troveranno pezzi rari per completare le loro raccolte di figurine, modellini, fumetti, giocattoli, serie tv in dvd, ma anche dischi in vinile e cd.

E poi Modellismo e Giocolandia con grande presenza di Lego, ma anche con manifesti dei vecchi film, Barbie, Pokemon, Ninja, Playmobil, automobiline radiocomandate da provare come pure i giochi da tavola in presenza di Angelo Porazzi, pluri premiato autore.

Se Portobello Vintage Market è il recupero del passato con i tuoi tanti espositori in arrivo da tutta Italia, grande spazio hanno anche i 50 appassionati di elettronica, presenti con i loro banchi di minuteria e componentistica elettronica amatoriale e non, telefonia, hi-fi, cartucce, stampanti, sistemi di videosorveglianza, ecc. E ancora Avviamento allo sport e nuova edizione di Padova Fitness Convention, oltre a un settore dedicato a vini e birre artigianali, hotel, turismo, cibi tipici regionali.

IL COMMENTO

«Bisogna essere “un po’ matti”, molto aperti, per visitare Tuttinfiera che propone tante attività interessanti - aveva commentato Nicola Rossi, presidente di Nef. Per “Padova Benessere” sono impegnate 120 aziende che presenteranno tutto ciò che serve a migliorare la salute di mente, corpo e spirito. Sarà un viaggio a 360° tra relax, massaggi, alimenti bio e vegani, erboristeria, integratori, cosmetici, editoria. Presenti anche quattro monaci tibetani che realizzeranno un mandala di sabbia: al termine delle tre giornate, i monaci procederanno al rito di distruzione del mandala. Tra le curiosità, anche un’esposizione di bonsai con tante informazioni su come crescerli e mantenerli».