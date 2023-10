TEOLO (PADOVA) - Ieri il grande inizio dedicato ai bambini, per i quali oltre a spettacoli di strada, laboratori creativi e intrattenimenti erano stati destinati accessi scontati al luna park. Ma è oggi che l’antica Fiera di Bresseo entra nel vivo. L’esibizione di una pattuglia acrobatica di velivoli con tanto di coda tricolore e il concerto della Fanfara dei bersaglieri saranno gli eventi che, a partire dalle 16, attireranno la folla delle grandi occasioni lungo i due chilometri di spazi espositivi allestiti lungo la Provinciale dei Colli. Vi troveranno spazio 180 banchi, tre stand gastronomici con oltre mille posti a sedere, oltre ad allestimenti di spettacoli e musica dal vivo. Nella secolare kermesse, in svolgimento sino al 10 ottobre, il cartellone prevede tante iniziative di intrattenimento e spettacolo, oltre all’area riservata ai produttori locali nello spazio antistante villa Lugli e all’area fattoria agli impianti sportivi. Domani (9 ottobre) in piazzetta del Gusto è previsto alle 21 uno spettacolo di cabaret con il performer Amedeo Visconti, mentre martedì vi sarà posto per esibizioni di musica dal vivo prima del gran finale con spettacolo pirotecnico.

LA VIABILITÁ

La giornata festiva sarà ovviamente il clou della manifestazione, con forze dell’ordine e volontari chiamati a controllare un afflusso complessivamente stimato in 200mila presenze. Le forze dell’ordine sono attive per prevenire episodi di borseggio, oltre che nel verificare la regolarità di commercianti e ambulanti. È già in moto inoltre la macchina per disciplinare la circolazione attorno a Bresseo. La Provinciale 89 infatti sarà chiusa al traffico nel tratto compreso fra l’incrocio di Treponti e via Liviana dalle 7 alle 22 di oggi e lunedì. Prevista anche la chiusura della bretella che attraverso la zona industriale di via Tullio Lombardo, dalla rotatoria sulla Provinciale 89 fino all’incrocio con via Selve nella giornata odierna dalle 8 a mezzanotte. Il passaggio dei mezzi pubblici è comunque assicurato attraverso le deviazioni su Torreglia e Cervarese. L’auspicio degli organizzatori è quello della tenuta dei parcheggi per fronteggiare numeri davvero impegnativi di presenze. Spazi di approdo dei mezzi sono quindi previsti in via Selve, via Liviana, via Sant’Antonio, oltre che nell’area ex Lofra e in via Cà Boldù, mentre un’area di soccorso è già stata allestita in centro alla fiera nelle vicinanze della caserma dei carabinieri. Debuttano per l’occasione anche i pass colorati per agevolare l’accesso alla zona fiera di residenti e commercianti. Le entrate e uscite nell’area di mercato e allestimenti saranno disciplinate ciascuna dalla corrispondenza di un preciso colore. Un’isola ecologica funzionale inoltre sostituirà i bagni chimici. «Tutti accorgimenti importanti – ha sottolineato il sindaco, Valentino Turetta – per rendere ancora più agevole l’accesso a una delle manifestazioni più importanti della provincia, chiamata a scandire l’avvio degli altri grandi appuntamenti autunnali del territorio padovano».