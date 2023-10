PADOVA - Torna in perdita il bilancio della fiera che entro fine anno segnerà una passività di 6 milioni di euro. Dopo due anni di conti con il segno positivo - il 2022 si è chiuso con un utile di 623 mila euro, mentre il 2021 si attestato a quota 372 mila euro il 2023 registrerà una perdita di circa 6 milioni di euro. A certificarlo è stato, ieri pomeriggio, il presidente di "Padova hall" Nicola Rossi che è intervenuto a Palazzo Moroni alla Commissione congiunta Attività economiche (presieduta dal consigliere del Pd Nereo Tiso) e Controllo (presieduta dal consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Turrin) dedicata proprio al futuro del quartiere fieristico.

«A dire il vero ha spiegato Rossi le previsioni iniziali parlavano di circa 8,2 milioni di euro di disavanzo. Fortunatamente le perdite dovrebbero essere inferiori e attestarsi attorno ai 6 milioni di euro». Durante la discussione, Rossi è stato incalzato anche sulla cessione di Auto e moto d'epoca e dopo, aver messo in fila le motivazioni che hanno portato alla cessione della manifestazione a Bologna, ha spiegato che il margine della manifestazione si attestava però, attorno ai 100 mila euro.

LE OPPOSIZIONI

«Anche anche quest'anno il bilancio di Padova hall si chiuda con un passivo milionario, colpisce fino ad un certo punto ha commentato al termine dell'incontro Turrin l'anno scorso, infatti, i conti in attivo erano legati solamente ad una circostanza, la vittoria della causa milionaria con Monte dei Paschi di Siena. Diversamente i numeri non sarebbero stati tanto diversi da quelli di quest'anno».

Una vicenda, quella ricordata da Turrin, relativa all'accensione di un derivato legato a dei mutui che è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria e che ha consentito alla fiera di incassare l'anno scorso 7,1 milioni di euro. A contribuire ai numeri del 2022 sono stati anche altri elementi. Nel mese di settembre dell'anno scorso, infatti, il consiglio di amministrazione ha presentato ai soci l'aggiornamento del Piano Strategico 2023 - 2027. Il Piano prevede, tra l'altro, iniziative di riqualificazione ed ottimizzazione dello sfruttamento economico del patrimonio sociale, a sostegno delle quali è stato poi deliberato, in data 23 dicembre 2022, un aumento inscindibile di capitale sociale da parte dei soci per complessivi euro 6.097.164 euro.

La vera novità del bilancio 2022 è stata, però, la voce "Ricavi da attività congressuale" e, in questo caso, la cifra incassata è pari a 3 milioni 107 mila euro. Gli altri ricavi riguardano l'attività fieristica (8,9 milioni di euro) e la locazione degli immobili (1,9 milioni di euro). Complessivamente questi ricavi arrivano a quota 14milioni 040 mila euro.