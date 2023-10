Mostre, arte e turismo enogastronomico: la città di Padova tutta da scoprire

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con APS HOLDING S.P.A.

Nota per la sua storia, l'affascinante architettura rinascimentale e i monumenti ma non solo: la città di Padova offre esperienze culturali, storiche ed enogastronomiche uniche per rendere indimenticabile una gita o un viaggio. Esplorare la città può far scoprire dei piccoli, grandi gioielli: sono tantissimi gli eventi e le iniziative che accompagneranno i turisti e gli abitanti durante tutto il mese di ottobre e novembre.



Da Giotto all'arte moderna: le mostre e gli eventi culturali di Padova

Fino al 5 novembre il Palazzo Zuckermann ospita quattro aree tematiche dedicate all'oggettistica e correlate ai comportamenti dell'essere umano: Small è una mostra organizzata scegliendo circa novanta oggetti dall'archivio della Collezione Bortolussi e realizzati dai più importanti designer del panorama internazionale. Dal 29 ottobre e fino a inizio aprile presso il Museo Eremitani viene proposto un interessante percorso narrativo per raccontare il grandissimo pittore Giotto: "Lo scatto di Giotto" rivisita "Giotto e il Novecento", manifestazione che aveva ottenuto grande successo a Rovereto alla fine dello scorso anno, nata su iniziativa di Vittorio Sgarbi. La mostra è suddivisa per temi, dagli Scrovegni prima dell'arte fotografica alle lastre inedite e originali che accompagnano i visitatori in un'esperienza totalmente immersiva tra immagini, illustrazioni e video. American Beauty è l'evento allestito al Centro Culturale Altinate San Gaetano che si protrarrà fino al 21 gennaio raccontando la storia degli Stati Uniti attraverso 130 opere di 120 artisti, da Robert Capa fino a Bansky.

Sempre da settembre prosegue La Mostra delle Illusioni all'Esposizione di Padova, una mostra itinerante dedicata alle illusioni ottiche, all'arte e al divertimento: 70 opere che coniugano architettura, fisica, psicologia e ottica mettono a prova i sensi e la mente dei visitatori, costretti a mettere in dubbio le proprie percezioni. Dal 13 al 19 novembre, culminando con il Premio letterario per la divulgazione scientifica Galileo, si terrà la Settimana della Scienza, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con l'Università degli Studi cittadina, presieduta dal presidente della giuria Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista: come ogni anno verranno selezionati i cinque migliori libri divulgativi pubblicati in Italia nel biennio precedente all'edizione del premio.

Quanti eventi musicali tra lirica, pop e avanguardia

Non solo storia, arte e cultura: Padova e la sua provincia ospitano manifestazioni musicali di grande rilievo. La stagione lirica della città si apre con La Bohème di Puccini, al Teatro Verdi, con l'Orchestra di Padova e del Veneto e il Coro Lirico Veneto diretti dalla bacchetta del maestro Alvise Casellati, venerdì 20 e domenica 22 dicembre. Per gli amanti del jazz, il Padova Jazz Festival è una storica kermesse musicale che quest'anno è giunta alla 25^ edizione. Andrà in scena a novembre, dal 2 al 19, e il cartellone prevede la partecipazioni di grandi ospiti che spazieranno dal jazz al blues come Bill Frisel, Emmet Cohen, Irene Grandi, Greg Osby e una sezione dedicata al jazz al femminile grazie anche alla presenza di Vanessa Tagliabue Yorke, Francesca Tandoi, Patrizia Conte, Olivia Trummer e Naomi Berrill. Gli eventi saranno organizzati in diversi palchi, dal Teatro Verdi alla Sala dei Giganti al Liviano, ma anche nell'Aula Rostagni dell'Università e la suggestiva ex Chiesa di Sant'Agnese. I concerti verranno proposti anche la domenica mattina in tre appuntamenti (il 5, il 12 e il 19 novembre) nella Sala del Romanino dei Musei Civici agli Eremitani. Per avere maggiori informazioni riguardo al palinsesto è possibile vistare il sito internet www.padovajazz.it.



La ricca tradizione culinaria padovana e veneta al centro delle manifestazioni autunnali

Pietanze e vini rinomati per celebrare la cultura enogastronomica locale in una sagra dedicata al buon gusto: dall'8 al 15 ottobre andrà in scena il Salone dei Sapori, il food festival che si pone l'obiettivo di valorizzare gli 800 anni del mercato coperto più antico d'Europa. La manifestazione si terrà nel Palazzo della Regione (di recente iscritto come patrimonio dell'Unesco) e nelle piazze circostanti. Incontri culturali e meeting saranno dedicati a professionisti e appassionati del mondo del food, in una kermesse multidisciplinare che spazia dall'area dei saperi (educazione alimentare e ricerca per promuovere la cultura del cibo) a quella dei sapori (destinata alle degustazioni e ai prodotti d'eccellenza del territorio). L'8 ottobre al Prato della Valle si terrà invece un evento slow food dedicato alle oltre 500 varietà di legumi coltivate sul territorio italiano, con la vendita di prodotti alimentari e di artigianato.

Sapori d'autunno è la mostra mercato organizzata dall'8 al 23 novembre: miele, formaggi, conserve, pasticceria, frutta e verdura, vini… Sono soltanto alcuni protagonisti della kermesse che ospiterà oltre quaranta aziende sia locali, sia provenienti da altre parti d'Italia. Dal 22 al 27 novembre nelle centralissime via Cavour, via Santa Lucia e Piazza Garibaldi torna Art&Ciocc - Il tour dei Cioccolatieri, giunta alla sua quindicesima edizione: stand dedicati al pregiato alimento proporranno opere di gastronomia e pasticceria, specialità regionali e prelibate leccornie. Durante il Novembre Patavino, infine, dal 4 novembre al 10 dicembre, sono organizzati diversi appuntamenti e iniziative per regalare una esperienza in grado di mixare cultura, arte e enogastronomia: Veneto Suoni e Sapori si pone infatti l'idea di valorizzare il territorio a 360 gradi, offrendo ai visitatori incontri, eventi e spettacoli abbinati ai migliori prodotti gastronomici e vinicoli offerti dalla Regione.

Per conoscere tutte le iniziative culturali, artistiche ed enogastronomiche organizzate a Padova è possibile visitare il sito internet www.turismopadova.it/