Mette in vendita online il suo tosaerba, le finte acquirenti lo truffano e gli soffiano 1350 euro

CORREZZOLA - Ennesima truffa online stroncata dai carabinieri. La vittima è un 29enne di Correzzola che tempo fa ha messo in vendita un trattorino tosaerba. All'anuncio hanno risposto due donne, V.C. di 39 anni, di Venezia, e L.N., romana, di 44 anni, già note alle forze dell'ordine. Hanno detto che volevano saldare subito per ricevere quanto prima la merce e l'hanno convinto a recarsi al più vicino ufficio postale per ricevere l'accredito.

APPROFONDIMENTI MESTRE Polizze auto, si accorge della truffa durante il controllo (e la... SILEA Truffata dal finto banchiere: dal conto corrente spariscono 10mila... UDINE La vendita della stufa online finisce malissimo: conti saccheggiati... ODERZO Mettono in vendita l'auto online e si ritrovano con 630 euro in... PORDENONE Truffa bancaria via sms: l'errore fatto apposta per svuotare il...

A questo punto è scattata la truffa, con l'inganno le due donne sono riuscite a farsi dare dal 29enne i dati sensibili del suo conto corrente, poi in pochi secondi gli hanno sottratto 1350 euro. Questa tecnica si ripete spesso ma nonostante le notizie che si ripetono qualcuno casca ancora nella rete: non bisogna mai, in alcun caso, dare i dati sensibili del proprio conto a terzi, così facendo si mette a rischio tutto il proprio deposito bancario.