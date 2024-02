Truffa online a Montebelluna. Pensa di comprare un robot da cucina Bimby ad un prezzo stracciato ma non riceve niente: denunciato il trio di falsi venditori

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Vendono un Bimby online ma è una truffa. I carabinieri della stazione di Montebelluna hanno denunciato per truffa in concorso un 26enne, un 39enne e una 44enne tutti residenti in provincia di Roma e gravati da pregiudizi penali che hanno messo in vendita su un sito internet di ecommerce un robot da cucina Worwerk Bimby.

A rispondere all'annuncio è stata una 51enne del Montebellunese che ha versato 550 euro nella speranza di aver fatto l'affare della vita. Ma era tutta una truffa. Dopo aver ricevuto i soldi, il venditore si è reso irreperibile.