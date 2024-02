CASALE SUL SILE (TREVISO) - Voleva mettere a segno delle truffe online attivando una Postepay con una carta d’i dentità contraffatt a. Ma lunedì è stato smascherato e arrestato. In manette è finito un 19enne di Spinea (Venezia). In passato aveva usato la foto di Carlo Giuliani, il manifestante no-global ucciso al G8 di Genova. Lunedì, invece, si è spacciato per un cittadino indiano. Il funzionario però ha fiutato l’inganno e ha dato l’allarme al 112. Dopo un maldestro tentativo di fuga, il ragazzo è stato arrestato per resistenza, possesso di documenti di identità falsi e truffa. Già rimesso in libertà, il truffatore è gi à noto alle forze dell ’ ordine per alcuni precedenti.



IL SOSPETTO

È stato possibile smascherare le intenzioni del diciannovenne grazie all’occhio esperto del dipendente che alla vista della carta di identità si è subito insospettito perché il documento non ha superato le verifiche antifrode del sistema di Poste. Il documento era intestato a un cittadino indiano e risultava emesso da un piccolo Comune del Bresciano. Il ragazzo era un volto noto: su di lui pendeva un preallarme dato dalla direzione centrale di Poste verso tutti gli uffici postali del territorio. Il giovane si era già recato in altri sportelli , recintando sempre lo stesso copione: esibiva un documento contraffatto per attivare una postepay che poi avrebbe utilizzato per mettere a segno truffe online. In alcuni casi c’è anche riuscito. Ma ieri è stato messo con le spalle al muro tradito dal suo stesso piano. La sua falsa identità non è sembrata credibile agli occhi e all ’e sperienza del funzionario che non se l’è lasciato sfuggire e ha chiamato immediatamente il 112.