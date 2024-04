CEO Frauds. Il dirigente di un'importante azienda veronese chiede un milione di euro subito e su un conto estero: era una truffa online

VERONA - La polizia di Verona è intervenuta a seguito della segnalazione di un dirigente di una importante realtà economica operante nella provincia scaligera inerente una possibile truffa online.

Il fino CEO e la richiesta di bonifici

Lo staff dell’Ufficio contabile della società era stato infatti contattato dal sedicente CEO del Gruppo e – nella convinzione di comunicare con i vertici del gruppo industriale – indotto ad effettuare dei bonifici destinati a un conto corrente estero per un importo complessivo di più di un milione di euro.

Truffa dei bonifici all'estero, come funziona

Si tratta di una truffa che di solito si perfeziona anche attraverso l’attività di profilazione web e analisi degli account social dei dirigenti e dipendenti della Società, con l’acquisizione di preziose informazioni sulle dinamiche e i rapporti societari. La Polizia Postale, ricevuta la segnalazione ha immediatamente attivato i canali internazionali di cooperazione di polizia attraverso l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia riuscendo a bloccare la transazione e restituendo l’ingente somma di denaro prima dell’effettivo trasferimento verso conti esteri.

CEO Frauds, cosa sono?

La truffa perpetrata ai danni della società scaligera rientra nella categoria delle c.d. “CEO Frauds”, conosciute anche come “truffe del capo” o “truffe dell’Amministratore Delegato”, tra gli attacchi informatici più pericolosi per le imprese, che possono procurare danni non solo economici ma anche reputazionali nei confronti delle società e dei dirigenti coinvolti. In questo schema criminale, un soggetto che si trova in posizione apicale all’interno di una organizzazione societaria e che ha poteri di spesa, viene contattato da un truffatore che, spacciandosi per l’amministratore delegato della società e rappresentando la necessità di un trasferimento di fondi immediato lo induce a trasferire una cospicua somma di denaro, normalmente su un conto estero. Questo genere di truffa è molto insidioso e difficile da riconoscere, perché normalmente preceduto da un’attenta attività di preparazione, fatta di studio e approfondita analisi della società bersaglio, attività cd. di “social engineering” che permette ai criminali di avere nominativi e riferimenti sulla struttura, tali da rendere la situazione di urgenza prospettata credibile.

Come riconoscere la truffa?

Per riconoscere e prevenire questa truffa, la Polizia di Stato consiglia di: