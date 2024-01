PADOVA - Una storia d’altri tempi. Due amici uniti da due diversi tipi di disabilità che affrontano la traversata di una Paese difficile. E la portano a termine offrendo anche un contributo di beneficenza. Qualcuno a Roma nota il valore dell’impresa e così la traversata in Islanda di Daniele e Simone approda al Senato, grazie ad una iniziativa dell’intergruppo di Palazzo Madama, in vista del G7.

Si svolgerà infatti giovedì prossimo alle 15 in Senato l’evento “Due amici, due disabilità, un obiettivo, un sogno comune – I racconti dell’Iceland Traverse”, su iniziativa dei senatori Giusy Versace e Antonio Guidi, di concerto con tutti i membri dell’intergruppo parlamentare sulle disabilità.

L’evento, che si terrà nella sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, intende raccontare l’impresa di amicizia, coraggio e impegno sociale condotta dagli atleti Daniele Matterazzo e Simone Salvagnin – rispettivamente con disabilità fisica e disabilità visiva – i quali hanno attraversato in tempi differenti l’Islanda e raccolto donazioni per l’associazione no-profit di Perugia Emozionabile Ets.

L’iniziativa vedrà la presenza, appunto, di Daniele Matterazzo e Simone Salvagnin, prime persone con disabilità fisica e visiva che hanno portato a termine la traversata dell’Islanda in completa autonomia. Condivideranno il loro progetto e coinvolgeranno il pubblico con il racconto della loro esperienza attraverso suggestioni e importanti spunti di riflessione su come la condizione di disabilità spesso non presenti un limite a vissuti di grande intensità.

Interverrà la presidente dell’associazione Emozionabile Ets, Lucia Vissani, illustrando le attività dell’associazione, organizzazione no-profit che implementa e gestisce un portale di esperienze emozionanti accessibili alle persone con disabilità, contribuendo al superamento delle barriere culturali legate alla condizione di handicap e di svantaggio sociale.

LO SCOPO

«Con quest’iniziativa ribadiamo l’impellente necessità di rimettere le persone al centro. Si tratta di un momento che ci mette in carreggiata verso il G7» affermano i senatori Guidi e Versace. «Ogni persona con disabilità può essere artefice ogni giorno di piccole, grandi rivoluzioni che passano dalla riappropriazione del proprio corpo e delle proprie emozioni attraverso l’esperienza» concludono. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano.

Daniele Matterazzo, 34 anni, originario di Legnaro, nel 2005 è coinvolto in un grave incidente stradale che gli compromette per sempre l’uso del braccio sinistro. A trent’anni la svolta: dopo aver visto il film “Il cammino per Santiago” decide di mettersi in viaggio per affrontare le sue paure e raggiunge la meta a Compostela in Spagna. Nell’estate del 2021 ripensando alla sua storia desidera restituire, almeno in parte, tutto quello che ha ricevuto anni prima, a seguito dell’incidente, dall’ospedale di Padova. Così attraverso il suo nuovo viaggio, questa volta la via Francigena partendo dal passo San Bernardo, sul confine italo-svizzero, arrivando fino a Roma, promuove un crowdfunding. Nel 2022 il Cammino del re nella Lapponia svedese, nel 2023 una traversata di 1.200 chilometri, questa volta in bicicletta, dal primo nosocomio pediatrico al mondo di Parigi fino a Padova. Quindi l’ultima impresa: un cammino di circa 400 chilometri, per attraversare da nord a sud l’Islanda con Simone Salvagnin.