In Lapponia sfidando la disabilità: la nuova avventura di Daniele Matterazzo

Daniele Matterazzo, 32 anni, sfida la sua disabilità camminando: aprendo raccolte fondi online durante le sue escursioni, raccoglie fondi per beneficenza. Questa volta parte per la Lapponia, 450 chilometri durante i quali incontrerà solo 5 villaggi. Raccoglierà fondi per Noisy Vision, associazione che si occupa di persone con disabilità visive e uditive (Videointervista di Silvia Moranduzzo)