BAGNOLI - L’azienda annuncia l’assunzione di 100 persone: se ne presentano oltre 700, ma non è ancora finita. La De Angeli Prodotti, che produce una vasta gamma di conduttori in rame, alluminio, leghe e materiali compositi, dedicati alla trasmissione dell’energia e agli avvolgimenti elettrici di trasformatori, motori e generatori, è letteralmente subissata di richieste di assunzione. Nelle scorse settimane era stato appeso uno striscione all’ingresso dello stabilimento che recita così: “Assumiamo 100 persone! Vuoi realizzare la transizione ecologica con noi?”. Nei prossimi mesi infatti, in vista dell’apertura di un nuovo reparto, l’azienda, guidata dall’imprenditore Luca Mora, intende aumentare di circa il 30% la propria forza lavoro, che conta già 340 dipendenti. Complice anche la risonanza sui social le risposte sono cominciate ad arrivare da subito: «In pochi giorni abbiamo ricevuto oltre 600 candidature, tra quelle spedite via mail e quelle consegnate a mano nella nostra sede di Bagnoli, ma ogni giorno continuano a giungerne di nuove», spiega Daniela Maschio, responsabile risorse umane della De Angeli. «Anche noi siamo rimasti meravigliati, in positivo, ovviamente, del riscontro che abbiamo avuto alla nostra proposta lavorativa», aggiunge.



DA MOLTO LONTANO

Le candidature sono arrivate non solo dal territorio, ma anche da lontano, diverse quelle dalle regioni del Sud. «Diversi coloro che si sono proposti per ruoli anche differenti da quelli ricercati, che sono per la funzione specifica di operai», prosegue il direttore del personale della De Angeli. «Noi siamo impegnati anche con le scuole del territorio, per far capire ai ragazzi che frequentano le superiori che il ruolo di operaio nella nostra azienda è fondamentale e rappresenta, anche per i giovani al primo impiego, un’ottima opportunità per farsi un bagaglio in termini di lavoro: si rendono così protagonisti della stessa transizione ecologica». Dalla sede della ditta si fa notare che «De Angeli Prodotti è protagonista della rivoluzione verde per salvare il pianeta. La transizione energetica favorisce la decarbonizzazione, richiesta che coinvolge tutto il mondo per rallentare il cambiamento climatico, che comporta enormi investimenti nelle energie rinnovabili, e accende la sfida della mobilità elettrica». Si spiega in questo modo la richiesta di un così elevato numero di nuovi collaboratori: «La connessione di molteplici fonti intermittenti di produzione di energia richiede una rete elettrica più magliata, sicura e flessibile».