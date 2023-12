San Donà di Piave. Sessanta candidati per tre posti da vigile urbano

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) - «Tre vigili in arrivo a San Donà di Piave, e all'armamento si aggiunge il taser». Ad annunciarlo in Consiglio Comunale di giovedì scorso l'assessore alla Sicurezza Simone Cereser che ha fatto il punto della situazione del corpo di Polizia locale.

Già pubblicato il bando per l'assunzione di due agenti (categoria C) a tempo indeterminato. «Una sessantina i candidati spiega Cereser - La prima prova di carattere fisico sarà alla pista di atletica in via unità d'Italia il 16 gennaio, a cui seguiranno il 18 la prova scritta e il 26 quella orale».



In base a questo concorso saranno assunti i due nuovi agenti che porteranno a 26 l'organico a disposizione del comandante Paolo Carestiato. «Il concorso comporta una graduatoria aperta continua l'assessore - per cui si potrà scorrere la graduatoria per assumere un altro agente a tempo determinato per un anno».



TASER

All'interno del bilancio, il primo della Giunta Teso, anche due novità per la dotazione del corpo. «Circa 30mila euro sono destinati all'acquisto di due taser. - continua Cereser che lavora a questo progetto dal suo insediamento - Si tratta di un'arma non letale, uno strumento di difesa efficace che rappresenta una forma di deterrenza. Per i Comuni con oltre 20mila abitanti c'è la possibilità di dotarsi di questo strumento in modo sperimentale».

Altro aspetto: si deve tenere conto che gli agenti dovranno fare un corso per imparare a usare il taser, un po' come quando è stata avviata la procedura per l'armamento che ora riguarda tutti gli agenti in servizio.

«Nella fase iniziale saranno dieci gli operatori che frequenteranno il corso. precisa Cereser - Confidiamo di poter aumentare la formazione del personale e l'acquisto di altri dispositivi».

I vigili San Donà potranno usare, quindi, gli "storditori elettrici" a partire dall'estate del prossimo anno.

Ma ancora il Comune ha previsto l'acquisto di un nuovo ufficio mobile, prevedendo uno stanziamento di 60mila euro. «L'assunzione di nuovi vigili è una delle promesse fatte in campagna elettorale che stiamo mantenendo: - spiega il sindaco Alberto Teso - appena è stato possibile abbiamo pubblicato il bando.

Stiamo lavorando anche ad una convenzione con un Comune della zona per potenziare la Polizia locale con alcuni agenti nel periodo invernale».



LA COLLABORAZIONE

La convenzione al vaglio prevede, infatti, lo scambio di alcuni agenti in modo temporaneo, in maniera analoga a quanto accade con Musile e Noventa per alcuni eventi rilevanti, quando serve un maggiore controllo, tra cui la Fiera del Rosario di San Donà, o in occasione dei saldi dell'Outlet di Noventa. Tra le voci circolate sembra che la nuova convenzione riguardi, appunto, un accordo tra i Comuni di San Donà e Jesolo.

Davide De Bortoli