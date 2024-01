CASIER (TREVISO) - Came internalizza 30 magazzinieri. Si conclude nella maniera migliore la vicenda relativa al personale impiegato nella gestione dei magazzini aziendali, considerato che l’appalto con la cooperativa che si occupava degli specifici reparti era in scadenza a fine anno. Sulla questione era intervenuta anche la Cgil ponendo il problema della continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti. Con l’assistenza di Confindustria Veneto Est nella persona di Andrea Zappia, Came ha subito manifestato la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto, rispondendo positivamente alla richiesta sindacale di assumere i dipendenti coinvolti nell’appalto.