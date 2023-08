Padova. Tre tamponamenti e il traffico va in tilt: 10 chilometri di coda in autostrada

PADOVA - Tre tamponamenti e 10 chilometri di coda. Sono bastati questi tre incidenti non gravi, poco prima delle 7 di oggi, 12 agosto, lungo l'autostrada A4, per mandare in tilt il traffico autostradale. Gli scontri si sono verificati nel tratto tra l'uscita di Padova est e gli svincoli per prendere la A13. I feriti non sono gravi, sul posto la polizia stradale. Tuttavia hanno creato dei forti rallentamenti al traffico già sostenuto. Al punto che si sono creati 10 chilometri di coda difficili da smaltire: tantissimi coloro che sono partiti per le vacanze e che viaggiano in autostrada.