Quella del 2023 passerà alle cronache come l'estate più calda di sempre non solo sotto il profilo meteorologico, ma anche per la viabilità e il traffico. Secondo i dati di Cav, che gestisce il tratto della A4 tra Padova e Mestre, il Raccordo Marco Polo, la Tangenziale Ovest di Mestre e il Passante, già da giugno di quest'anno i volumi di traffico erano aumentati del 4,96% rispetto all'estate del 2022 e del 5,71% rispetto allo stesso periodo del 2019. La differenza più lampante c'è stata nei giorni tra il 10 e il 17 luglio, quando la forbice rispetto al 2022 si era allargata fino al 7,48% e fino al 5,93% rispetto al 2019. Nel periodo tra il 31 luglio e il 6 agosto i volumi di traffico hanno cominciato lievemente a scemare: c'è sempre una differenza del 6,77% rispetto al 2022 e del 10,29% rispetto al 2019.