LONGARONE (BELLUNO) - Quasi il 140 per cento in più di traffico rispetto a una giornata del 2022. Vola, sulla comparazione media dello scorso anno, il bilancio del primo fine settimana di esodo agostano sulla strada statale 51 di Alemagna. La rilevazione è stata effettuata alla stazione di Anas. Nel primo weekend di agosto, sabato 5 e domenica 6, verso le località di villeggiatura, la strada provinciale maggiormente interessata da flussi veicolari è stata l'arteria che sale dall'uscita dell'autostrada di Pian di Vedoia verso le zone turistiche di Zoldo, Cortina e Cadore, Comelico incluso.



I TRANSITI

Nel tratto di valle in prossimità di Longarone, i veicoli transitati sono stati circa 46mila. In una qualsiasi giornata dello scorso anno, sono passati mediamente 19.122 mezzi leggeri, più 540 pesanti. I dati sono valori bidirezionali, calcolati con riferimento a sezioni di conteggi, e sono il risultato della media aritmetica del traffico misurato nelle giornate valide che costituiscono il campione di riferimento. Il dato relativo ai mezzi pesanti ha finalità statistica, ma è ininfluente per gli esodi, poiché nei fine settimana è in vigore il divieto di transito. Lo sarà anche oggi, dalle 8 alle 22, e domani, con inizio alle 7 e conclusione alla stessa ora. Anas evidenzia che il traffico potrebbe riguardare in particolare i principali itinerari turistici e tra le direttrici indica chiaramente, per il nord, la strada statale 51 di Alemagna. Per il secondo fine settimana del mese è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di ieri, con un aumento nella mattinata odierna, contraddistinta da bollino nero. Successivamente bollino rosso nel pomeriggio di oggi e per domani, con spostamenti in crescita. In previsione dell'aumento dei flussi veicolari Anas presidia la rete per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza.



LAVORI SOSPESI

Tre cantieri su quattro, aperti in precedenza sulla rete di competenza della società del Polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane, sono sospesi nell'ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74 per cento del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). I cantieri resteranno fermi fino al primo weekend di settembre. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana verso le sedi di residenza. In generale gli spostamenti riguarderanno, per il Bellunese, le tre strade di competenza dell'Anas in provincia: 51 di Alemagna, 51 Bis e 52 Carnica, che la scorsa settimana era stata inserita nell'elenco delle arterie di maggior flusso,.