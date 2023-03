Padova. Lo conosce su Tinder, lui la picchia e lei finisce in ospedale. Mentre lo denuncia alla polizia la minaccia di morte

PADOVA - È arrivata al pronto soccorso con contusioni multiple, ecchimosi, ematomi, ferite. Era stata picchiata. Per l'ennesima volta. Per la 46enne italiana i medici hanno stabilito 21 giorni di prognosi. Quel pomeriggio, 14 marzo, poi la Squadra mobile l'ha contattata per capire cosa fosse successo. Non era sicura di voler parlare. I poliziotti l'hanno rassicurata e così è cominciato il terribile racconto.

Mesi prima la donna aveva conosciuto un 42enne italiano su Tinder. Hanno cominciato a vedersi e lei si è invaghita di lui. Ben presto sono iniziate le ingiurie, le minacce. Poi le botte. A volte le puntava contro un coltello. Fino alla serata del 13 marzo. Erano a casa, convivevano da un po': lui l'ha picchiata con calci, schiaffi e pugni, le ha stretto le mani intorno al collo, le ha puntato contro un coltello. Ed è finita in ospedale.

L'uomo ha dei precedenti per reati contro la persona, anche per maltrattamenti verso le donne, e in passato è stato sottoposto all'affidamento in prova. Mentre la 42enne parlava con i poliziotti il suo cellulare squillava. Era lui. Le scriveva e le inviava messaggi vocali con cui minacciava lei e la sua famiglia di morte. Messaggi che hanno potuto sentire gli agenti. Vista la gravità della situazione la donna è stata accompagnata in una casa sicura e sono state predisposte misure a protezione sua e della sua famiglia.