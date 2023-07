PADOVA - Sono 837 i camici bianchi che affrontano oggi in Fiera il concorso per accedere alle Scuole di Specializzazione per laureati in Medicina e Chirurgia. Alle due del pomeriggio le penne potranno posarsi sui fogli e i candidati si troveranno davanti 140 quesiti a risposta multipla. I candidati, ognuno sul proprio banco all’interno del padiglione 7 della Fiera, avranno a disposizione tre ore e mezza per completare il test. Oltre alla correttezza nelle risposte dovranno stare attenti ad essere sicuri delle opzioni che sceglieranno: risposta errata pesa sulla valutazione togliendo un quarto di punto. Se si è indecisi meglio non rispondere dato che risposta non data vale 0, e almeno non fa scendere la valutazione. Le risposte giuste saranno invece contate un punto. All’inizio del test i candidati forniscono le preferenze e possono scegliere da una a tutte le tipologie di Scuola e le relative sedi, indicandole liberamente secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza “tipologia-sede”. Alla fine, la regola per valutare le preferenze è sempre la stessa: il candidato che otterrà il punteggio più alto prevale sempre, ma nel caso in cui vi sia parità vince il più giovane. La prova è nazionale ed è stata stabilita dal Mur a maggio tramite decreto, in tutta la nazione i futuri medici sosterranno il concorso contemporaneamente.

I numeri

A Padova rispetto allo scorso anno i candidati sono circa 120 in meno, in linea con la contrazione registrata a livello nazionale del numero degli iscritti al concorso che sono pari a 15.453, a fronte dei 17.944 registrati lo scorso anno. Il Mur non ha ancora reso noti quanti posti saranno messi a disposizione, per cui bisognerà attendere l’uscita del bando ministeriale. Guardando al test dell’anno scorso i posti disponibili totali erano stati 14.378, di cui 13.000 coperti con contratti finanziati da risorse statali. 48 le Scuole di Specializzazione attivate e accreditate presso il Bo, tra cui quelle con la numerosità più alta sono: Anestesia e rianimazione, Pediatria, Chirurgia generale, Medicina interna, Medicina dell’emergenza e urgenza e Geriatria. A dividersi tra le 48 Scuole saranno 366 maschi (44%) e 471 femmine (56%). L’Università di Padova ha visto una tendenza crescente dal 2019 al 2021: passando da 524 del 2019 a 813 del 2020 a 979 nel 2021; nel 2022 i contratti assegnati a Padova sono stati 752.