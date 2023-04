Padova. Nuova prova per entrare a Medicina: cosa ne pensano gli studenti

PADOVA - Scatta la prima sessione dei nuovi test per entrare a Medicina Chirurgia e Medicina Veterinaria. Questa mattina nella sede del Centro linguistico di Ateneo in via Venezia 16 a Padova i futuri camici bianchi si cimenteranno con la prova di ammissione. Molte le novità, la prima è che saranno disponibili due finestre annuali per affrontare la prova (dal 13 al 22 aprile e poi dal 15 al 25 luglio). La seconda riguarda la modalità di svolgimento: il Test online CISIA cioè un test di valutazione delle conoscenze in ingresso ai corsi di laurea, erogati online nelle aule informatiche delle sedi universitarie. L'Università di Padova in questa prima sessione di test (13-22 aprile) ha ricevuto in totale 3.391 domande di partecipazione: 2.401 femmine e 990 maschi.

Ma cosa ne pensano gli studenti di questa nuova modalità? (video di Alberto Degan)