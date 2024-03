Alì, dopo Francesco la guida passa ai figli Marco e Gianni

PADOVA - Alì, seconda generazione al vertice. Dopo la scomparsa nello scorso gennaio del fondatore Francesco Canella, ieri all'unanimità sono stati definiti i nuovi ruoli operativi nella realtà padovana della grande distribuzione e dei supermercati da 1,4 miliardi di fatturato e oltre 4700 dipendenti. Marco Canella, classe 1964, figlio primogenito di Francesco, è stato nominato presidente della holding di famiglia, Alì Group, che controlla le società Alì Spa (che gestisce i 117 punti vendita della famiglia in Veneto ed Emilia Romagna) e Alì Immobiliare: curerà anche la governance e il coordinamento finanziario della famiglia. Contemporaneamente è stato nominato presidente di Alì Spa il secondogenito Gianni (all'anagrafe Giovanni) Canella, classe 1967, dal 2012 già presente in azienda col ruolo di vice presidente ed amministratore delegato. Con le nomine di lunedì sera sono stati confermati integralmente gli attuali cda delle società del gruppo dove siedono anche gli altri membri dei Canella, segno che il gruppo resta saldamente un'azienda a conduzione familiare e non c'è nessuna intenzione di cedere ad altre realtà malgrado l'interesse del mercato.

«Sono onorato della nomina di presidente di Alì Spa, un'azienda speciale. L'eredità di mio padre è molto importante, sento molta responsabilità ma sono anche entusiasta di continuare il mio percorso con questo nuovo ruolo - commenta in una nota Gianni Canella, entrato nella società di famiglia giovanissimo per poi conseguire il master in Marketing manager all'università di Parma -. Sono fortunato perché siamo un'azienda famigliare e al mio fianco posso contare su mio fratello Marco e i nostri cugini Giuliano, Matteo, Silvano e Enrico, oltre a tutti i 4700 Collaboratori dell'azienda che sono parte integrante delle nostre scelte. Rispettando la tradizione, la storicità e le radici che hanno permesso all'azienda di diventare quella che è oggi, voglio continuare a lavorare su crescita, innovazione, collaboratori e sostenibilità. Che si traducono nel sostegno al territorio che da più di 50 anni con orgoglio serviamo».

«Alì Group è una società solida che gestisce e coordina i flussi finanziari del gruppo Alì. Sono davvero orgoglioso di questa nomina, mi permette di continuare il lavoro portato avanti da mio padre negli anni passati, con gli stessi valori che lui mi ha tramandato», afferma nel comunicato Marco Canella, entrato in azienda già nel 1988, per tredici anni presidente della società Unix, attiva nel settore della bellezza e direttore finanziario di Alì Spa dal 2006.

Alì è stata fondata nel 1971 ed è sempre più attenta al sociale e alla sostenibilità.

Per esempio Gianni Canella ha dato il via già nel 2010 alla messa a dimora di alberi: oggi sono 50.000 nei territori del Veneto e dell'Emilia Romagna. «Tutte le attività poste in essere avranno questo focus, dalla costruzione dei punti vendita, alle scelte sui prodotti ed i packaging, dal welfare per i collaboratori alla formazione specializzata per i giovani, continuando con le attività sociali, sportive, culturali del territorio - si evidenzia -. Il nostro impegno sulla sostenibilità l'abbiamo iniziato a rendicontare nel 2022 volontariamente con la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità e continueremo a farlo».



SOSTENIBILITÀ

Alì prevede «di continuare la sua crescita nei prossimi anni con un incremento di circa il 5% di fatturato, con un aumento costante nel campo delle assunzioni: tra le 100 e le 200 persone all'anno».