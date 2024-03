SPINEA - Una terribile tragedia ha colpito una famiglia di Spinea: Mimoza Krasniqi, è morta venerdì al lavoro, a soli 38 anni, in seguito a un malore. La donna, che era originaria del Kosovo ma viveva in pieno centro a Spinea dal matrimonio, quindi da tantissimi anni, lascia il marito e 5 figli, di cui una sola maggiorenne. I più piccoli frequentano le scuole elementari e medie della città. “Era da poco tornata al lavoro, perché con 5 figli prima non era semplice” raccontano dalla famiglia. Lavorava come cameriera ai piani in una struttura ricettiva di Mestre: “Andava d’accordo con le colleghe ed era molto soddisfatta del suo nuovo impegno. Venerdì mattina però, mentre stava facendo le pulizie, si è sentita male. L’infarto non le ha lasciato scampo”. E immediatamente sono stati chiamati i soccorsi che sono arrivati in fretta. Ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Un dolore straziante per i suoi cari, nella cerchia familiare più stretta ma anche tra gli altri parenti che vivono a Spinea e nella terraferma veneziana.

UNA FAMIGLIA MOLTO LEGATA

Una famiglia molto legata e per la quale la donna era un punto di riferimento importante. “Mimoza era buona, generosa, gentile ed estremamente disponibile - racconta Dafina, una cugina -. Era sempre pronta a correre, ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Una persona speciale che ci mancherà tanto”. Chi la incontrava, a scuola o sotto casa, conferma il carattere gentile ma anche riservato della donna. I vicini la descrivono come una persona educata e discreta: “La incrociavamo sotto casa ed era sempre gentile. Non si andava mai oltre un saluto. Ci dispiace molto per ciò che è accaduto, soprattutto per i ragazzini dei quali si prendeva cura con tanto amore”. La notizia ha lasciato sgomenti i familiari dei compagni di classe dei ragazzi: “Mimoza aveva un carattere dolce e riservato, si vedeva quanto fosse amorevole con i suoi figli. Una perdita dolorosa per quei ragazzi. Faremo il possibile per stare accanto ai figli e alla sorella maggiore».

IL FUNERALE

Ora i suoi cari aspettano il via libera dell’ospedale per partire per il Kosovo, dove la donna sarà seppellita e lì sarà organizzato il funerale, per riunire nell’ultimo saluto anche il resto della famiglia.