Tragedia a Venezia. Passeggia con la mamma poi il malore improvviso: la donna muore davanti ai suoi occhi, la figlia si sente male

VENEZIA - Stava facendo una passeggiata insieme alla figlia quando ha accusato un malore e si è accasciata a terra.

La telefonata al 118, l'arrivo degli operatori del Suem. Purtroppo per l'anziana donna veneziana non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta a metà mattinata di martedì, in una delle prime giornate in cui, nonostante il sole, la temperatura ha fatto sentire che l'inverno è arrivato.

MALORE IMPROVVISO

Maria Busetto aveva 80 anni ed era da sempre residente a Castello: è morta davanti agli occhi della figlia sessantenne, che ha sperato fino all'ultimo in un miracolo dopo aver visto l'anziana madre accasciarsi a terra priva di sensi. Quando si è resa conto che la madre non dava più segni di vita, non ha retto allo choc e si è sentita male a sua volta, venendo subito soccorsa dal personale sanitario.

I SOCCORSI

L'ottantenne pensionata di Castello è stata rianimata per quaranta lunghissimi interminabili minuti, a terra in campiello de la Grana. L'equipe medica ha fatto di tutto prima di arrendersi, procedendo con tutte le manovre possibili per far ricominciare a battere il cuore della donna senza purtroppo riuscirci. Si è sperato per oltre mezz'ora. Il referto di decesso avvenuto stilato dai sanitari a conclusione dell'intervento parla di arresto cardiocircolatorio.

SESTIERE CASTELLO

Il fatto è avvenuto in campiello de la Grana, fuori dagli affollati percorsi turistici del capoluogo lagunare. L'allarme e il successivo intervento dei soccorritori del Suem non sono certo passati inosservati, visto il viavai di gente. Sul posto è arrivata anche una volante della Questura, con gli agenti che hanno fatto in modo che i medici potessero operare in piena sicurezza e nelle condizioni più consone.

Come detto tutti gli sforzi fatti con generosità e determinazione dai soccorritori non hanno sortito il risultato sperato. La salma dell'ottantenne è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale cittadino. La figlia, dopo il malore accusato davanti alla madre ormai senza vita, è stata riaccompagnata a casa. Non si è rivelato necessario alcun accertamento sanitario. La salma dell'ottantenne è stata messa a disposizione dei familiari per l'organizzazione delle esequie.