Un malore improvviso mentre lavora: Andrea Giusberti stroncato a 57 anni

VENEZIA - Dolore e incredulità a Favaro per la morte improvvisa di Andrea Giusberti, 57 anni. Nato e cresciuto a Venezia nella zona della Bragora a Castello, da anni si era trasferito in terraferma. Lascia le due figlie Sara e Beatrice e la compagna Monica. Dipendente di una compagnia di vigilanza privata, è stato colto dal malore fatale giovedì sera mentre stava lavorando a un monitor di controllo nella sede di Tessera del Casinò di Venezia.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, che si sono dovuti arrendere, costatandone purtroppo il decesso. Andrea Giusberti, sportivo, appassionato di corsa, conduceva una vita sana, nulla che poteva far pensare al rischio di incorrere in un tale destino. «È stato un veneziano che ha mantenuto con orgoglio i legami con la sua città d'origine dice Marco Borghi, presidente della Municipalità di Venezia Murano e Burano, e suo amico personale Testimone quotidiano di quei valori di rispetto e senso del bene comune che fanno di un individuo un buon cittadino, Andrea era attento e partecipe alla vita della comunità a cui prendeva parte in maniera discreta e silenziosa, mostrando tutto il suo amore per la città storica. Lascia l'insegnamento di come perseguire i propri ideali nelle piccole azioni di tutti i giorni, senza mai rinunciare a inseguire un sogno».



TIFOSO DI CALCIO

Grande il cordoglio espresso dalla società di calcio Venezia 1907, di cui Giusberti era grandissimo sostenitore. Fondatore del fun club "Cuori neroverde" l'associazione culturale da cui nel 2015 è rinata la squadra di calcio dopo il precedente fallimento, Giusberti era sempre presente in tribuna la domenica a sostenere la sua squadra che ieri, in segno di lutto, ha deciso di annullare tutti gli impegni sportivi in programma. «È sempre difficile trovare e scegliere le parole giuste quando una persona cara ci lascia. Ma nel caso di Giusbe è impossibile perché se ne è andato uno di famiglia, un "Fradeo"» si legge sulla loro pagina Facebbok. Dalla società sportiva lo descrivono come una persona generosa e genuina, sempre pronto a sostenere e incoraggiare i calciatori sia dagli spalti che con gesti concreti: «Le domeniche senza di lui saranno difficili da affrontare, per i ragazzi era un punto di riferimento importante, come un padre dicono dal Venezia 1907 Siamo sconvolti per quanto accaduto». Rispettato e apprezzato anche dalle tifoserie avversarie che hanno voluto dedicargli un pensiero commosso. «Una persona speciale: generosa, spontanea, affettuosa lo ricorda così Matteo Secchi, di Venessia.com, amico di Andrea Giusberti A unirci negli anni è stata la passione per i colori nero verdi, la sua fede calcistica impossibile da rinnegare, ho negli occhi la gioia di tifare al suo fianco i ragazzi dalle tribune. Ma Andrea va ricordato anche per il suo impegno silenzioso per il bene comune. Sempre disponibile a dare una mano per la buona riuscita di iniziative in favore della salvaguardia della sua amata Venezia. Andrea era convinto che insieme, grazie al contributo anche minimo di ciascuno, si possono costruire grandi cose». Il funerale si terrà mercoledì 3 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Favaro.