Pederobba. Malore, dipendente Luxottica trovata morta nel suo appartamento: Lorena Stramare aveva 50 anni

PEDEROBBA (TREVISO) - Dipendente Luxottica trovata morta in casa. La vittima è Lorena Stramare di 50 anni, originaria del Canada, poi emigrata insieme alla sua famiglia in Italia e residente in un appartamento in via Roma a Pederobba. La scoperta nel pomeriggio di ieri, 29 dicembre, quando polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti e hanno aperto la porta dell'appartamento dove si trovava la donna. Inutili i soccorsi, il medico ha solo potuto constatarne il decesso pare avvenuto in seguito ad un malore.