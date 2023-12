Caterina Giovinazzo morta dopo aver ricevuto una bolletta da 15 mila euro, il fratello: «che non si ripeta mai più»

Rocco Giovinazzo, il fratello della vittima Caterina Giovinazzo, è ancora scosso dalla vicenda: la signora è morta dopo aver ricevuto una maxi-bolletta da oltre 15mila euro.

L'uomo si è recato insieme al nipote presso la società IREN di Camporosso per fare chiarezza. La società comparando i dati portati dal fratello rispetto ai suoi ha constatato il grave errore che è stato commesso accorgendosi che quanto è stato rilevato nella bolletta non combaciava rispetto a quanto riportato nella fattura.

Morta anziana colta da malore dopo una bolletta da capogiro: le erano stati addebitati (per errore) più di 15mila euro

L'errore risultato fatale

Caterina Giovinazzo, una signora anziana e disabile, viveva in una piccola di casa di 55 mq a camporosso, in provincia di Imperia. Il 4 dicembre scorso, la signora si fece leggere dalla nuora l'ammontare del consumo di acqua tra agosto e settembre che era pari a 15.399 euro, quando in realta ne avrebbe dovuti pagare solo 55. Nel sentire questa notizia la signora è stata colta da un malore. Dopo essere arrivata in condizioni critiche all'ospedale, dopo settimane di ricovero, il 24 dicembre è deceduta.

Per il fratello di Caterina, Rocco, «poco importa se Iren ha poi ammesso l'errore avvenuto nella foto-lettura del contatore che ha confermato l'esatto ammontare della bolletta, solo 55 euro. È stata malissimo per diversi giorni e quando è stata dimessa dal reparto rianimazione per passare a medicina aveva perso la parola. Non deve accadere mai più», ha spiegato