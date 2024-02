Addio a Francesco Canella, patron dell'Alì, la moglie Rosella in lacrime: «Veglia su di noi, pensa anche a me» Video

di Silvia Moranduzzo

PADOVA - «Caro Francesco, oggi hai preso un'altra strada. Abbiamo perso un grande uomo ma so che lassù troverai di nuovo una grande famiglia». Queste le parole pronunciate oggi, 2 febbraio, da Rosella, moglie di Francesco Canella durante il funerale nella chiesa di Santa Giustina a Padova.

La donna non è riuscita a trattenere le lacrime mentre dal pulpito, attorniata da figli e nipoti, si è rivolta direttamente al suo amato dopo aver ringraziato il personale medico «per la professionalità e la gentilezza».

La lettera

«Caro Francesco, oggi hai preso un'altra strada. Noi tutti siamo molto tristi perché abbiamo perso un grande grande uomo - ha detto la moglie - So che lassù ti aspettano in molti e troverai di nuovo una grande famiglia. Sei un uomo che ha saputo far crescere e curare il suo giardino, togliere le erbe cattive per quelle buone. Il tuo giardino profumato, l'Alì, la tua creatura. Quando arrivavi a casa la sera aprendo la porta io ti chiedevo "Chi è" e tu mi rispondevi "El paron" e io ti rispondevo "E' arrivato il mio uomo, siediti è pronto". Non ti mancava mai il sorriso, la tua più grande preoccupazione era per i tuoi collaboratori, mai li hai fatti aspettare davanti alla porta. Quello che sei stato lo sappiamo tutti. Ora da lassù illumina il nostro percorso. Proteggi la tua famiglia e tutti i tuoi collaboratori, aiutaci a fare in modo che i valori che ci hai trasmesso siano messi in pratica e rispettati. Porteremo avanti il tuo pensiero con grinta e passione. Veglia su di noi, pensa anche a me, alla tua Rosella».