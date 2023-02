Superenalotto, vincita a Villafranca.Vincitore telefona al tabaccaio: ecco cosa gli ha detto

VILLAFRANCA PADOVANA - « Mi ha chiamato per ringraziarmi , mi ha fatto capire che è una persona del posto». Carlo Tessari, il titolare dell'edicola tabaccheria di via Roma a Villafranca Padovana, questa mattina 17 febbraio è stato tempestato di telefonate e messaggi. Perché nella sua attività è stata giocata una delle schedine del Superenalotto da record: al fortunato arriveranno 4 milioni dal jackpot di 371 milioni di euro, il più alto nella storia del gioco (suddiviso tra i 90 che hanno azzeccato i numeri).

«L'ho scoperto stamattina, un amico mi ha mandato il link alla notizia - racconta Tessari - Da lì son partite una marea di telefonate. E proprio questa mattina mi ha chiamato il fortunato vincitore: mi ha ringraziato, ha detto che gli ho fatto un grosso regalo. Non me lo ha detto chiaramente ma mi ha fatto capire che vive a Villafranca però non so dire chi sia. Mi ha anche detto che si farà vivo e mi farebbe piacere incontrarlo».

Fin dalle prime ore di apertura della tabaccheria il via vai di clienti curiosi è stato intenso. A Tessari non sono arrivate comunicazioni su un eventuale importo assegnato al suo negozio. «Cosa farei io con 4 milioni? Ah, non ho idea, dovrei pensarci».