Superenalotto, 4 milioni vinti a Mardimago. Il titolare della ricevitoria: «Credo nei sistemi, li propongo sempre ai clienti»

MARDIMAGO (ROVIGO) - «Non ho idea di chi sia il vincitore, questo è un bar di passaggio e di questi sistemi ne vengono giocati decine ogni giorno». Diego Casonato, titolare del bar, tabaccheria e ricevitoria che porta il suo nome, nella frazione di Mardimago, alle porte di Rovigo, sorride con la consueta cordialità. Ma quello di ieri è stato un giorno diverso da tutti gli altri anche per lui, perché è nel suo bar che è stata giocata una delle 90 quote del “sistemone” che ha sbancato il Superenalotto, aggiudicandosi un novantesimo del mega jackpot da oltre 371 milioni di euro. Ovvero, più di 4 milioni, per la precisione 4.123.704,71 euro.

Una cifra che rivoluziona la vita e che in una piccola realtà come Mardimago difficilmente può passare inosservata. Già si studiano le mosse dei vicini per capire se la fortuna abbia baciato loro. Ma Casonato, che gestisce il bar insieme alla moglie e ad un'unica dipendente, ribadisce: «La giocata è stata fatta fra mercoledì e giovedì, ma io credo molto nei sistemi e ne propongo sempre molti ai miei clienti e non sono in grado di risalire a chi sia la persona che ha vinto. I clienti del posto sono circa un dieci percento del totale, molti sono invece i lavoratori che si muovono fra Rovigo e comuni come Bagnoli, Agna, Cona e Cavarzere».

Nel bar, in effetti, la mattina è un viavai continuo ed i clienti abituali scherzano: «Ciao Diego, sono venuto a incassare». La notizia ormai è sulla bocca di tutti e in più d'uno gioca subito altri sistemi. Chi ha vinto, però, è ancora avvolto dal mistero. «Per la verità – commenta il titolare del bar – credo che sia possibile che si faccia vivo presto con noi. E non solo per ringraziare, ma anche perché questi sistemi sono complessi, ci sono tante combinazioni e capire che si è vinto non è immediato. Anni fa per convincere un cliente che aveva vinto 10mila euro mi c'è voluta un'ora, mi sa che in questo caso mi ci vorrà una settimana».