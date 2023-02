SuperEnalotto, come funziona la tassazione e il ritiro del premio

Il gioco più gettonatotra gli italiani è il SuperEnalotto, una lotteria italiana nota per i suoi straordinari jackpot, che valgono sempre almeno 2 milioni di euro e possono arrivare a valere oltre 100 milioni di euro. Le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì e sabato sera alle ore 20:00, e per vincere il jackpot bisogna indovinare sei numeri fra 1 e 90.

Pioggia di milioni in tutta Italia. I più fortunati sono al Bar Paradiso di Atripalda, in provincia di Avellino, dove hanno vinto oltre 24 milioni di euro. Ma anche a Palestrina, in provincia di Roma, non scherzano, visto che arriveranno più di 12 milioni. È stato centrato il 6 al Superenalotto con la vincita più alta di sempre (e con il montepremi complessivo più ricco al mondo): 371 milioni di euro. Numeri fortunati, anzi fortunatissimi: 1, 38, 47, 52, 56, 66 (Jolly 72, Superstar 23). In realtà, però, non c’è un unico vincitore e dunque la cifra andrà spartita tra 90 fortunati che hanno acquistato le quota di un maxi sistema.

Morale ci sono 90 italiani che con 5 euro a testa hanno vinto più di 4 milioni ciascuno (4.123.704,71 euro per essere precisi). Il 6 è stato azzeccato grazie a un sistema. Si tratta di un metodo ormai molto diffuso, soprattutto da quando è diventato così alto il montepremi visto che la super vincita mancava dal 2021. Spiegano da Sisal: «La vincita del Jackpot è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede da 5 euro ciascuno. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2023, la più alta nella storia del gioco e la più alta al mondo attualmente».



Le tasse sui premi del SuperEnalotto

A incassare la tassa sulle vincite è Sisal, il concessionario della lotteria, che applica automaticamente le trattenute fiscali sui premi. Ciò significa che i vincitori ricevono il premio al netto delle imposte con un documento che certifica la soddisfazione di tali oneri fiscali, che potranno poi presentare come prova di pagamento all’Agenzia delle Entrate.

Anche se uno straniero gioca al Superenalotto è tassato. Questo perché i biglietti vengono acquistati in Italia. Quando il concessionario del gioco versa i premi, i vincitori ricevono la somma, al netto della trattenuta fiscale.

Ci teniamo a precisare che da un punto di vista statistico, per vincere il jackpot del Superenalotto occorre indovinare una combinazione di 6 numeri su 90, con una possibilità di vincere pari a 1 su oltre 622 milioni. In altre parole la probabilità di vincere è dello 0,00000016%, mentre quella di perdere la somma giocata è del 99,99999984%.

I premi del SuperEnalotto

Il SuperEnalotto ha un totale di 15 categorie di premio, incluse le vincite immediate e le opzioni SuperStar, con probabilità di vincita complessive di 1 su 16. Si vincono dei premi indovinando uno o più numeri, e per aggiudicarsi il jackpot occorre indovinare l’intera combinazione di sei numeri principali. Ci sono inoltre vincite immediate che è possibile ottenere al momento dell’acquisto della propria giocata. Il valore dei premi dipende dall’esito della raccolta del gioco e dal numero di vincitori per ciascuna categoria di premio.



Premi delle vincite immediate: Uno ogni 500 biglietti venduti riceve una vincita immediata da 25 €. Questi premi, assegnati al momento dell’acquisto delle giocate, vengono distribuiti a caso e non influenzano in alcun modo la possibilità di vincere altri premi con l’estrazione principale del SuperEnalotto.



Premi principali: i premi che si possono vincere al SuperEnalotto senza giocare il SuperStar. Il Jolly è un numero bonus estratto dalla stessa urna al termine del sorteggio dei sei numeri principali, e offre ulteriori possibilità di vincere.

Premi SuperStar:Al momento dell’acquisto di una giocata al SuperEnalotto è possibile selezionare sulla propria schedina anche il numero SuperStar, ottenendo così ulteriori possibilità di vincere e di aumentare il valore di eventuali premi. Se il SuperStar che hai scelto corrisponde a quello estratto vinci senz’altro un premio.