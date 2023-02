Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni: come riscuotere la vincita, quanto va allo Stato. E si riparte subito da 54 milioni

ROMA – Dopo quasi due anni di attesa, il SuperEnalotto regala un Jackpot da 371.133.424,51 milioni di euro. La sestina vincente è stata realizzata oggi sulla Bacheca dei Sistemi, e si tratta del primo “6” del 2023. Come riporta Agipronews, l’ultimo Jackpot risale al 22 maggio 2021, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. Con quella di stasera sono 126 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

SuperEnalotto: come riscuotere la vincita milionaria

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore del Jackpot - se ha giocato in una ricevitoria – può presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, riporta agipronews, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il codice fiscale.

SuperEnalotto: con la “Tassa sulla Fortuna” allo Stato tornano 74 milioni di euro

Circa 74 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. Lo riporta agipronews.

SuperEnalotto: il Jackpot riparte da 54 milioni di euro

Grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto 54,7 milioni di euro: un “tesoretto” costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, si apprende da agipronews, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza.