Superenalotto, nel bar Alla Terrazza di Codroipo vinti 20 milioni di euro. Il titolare: «Mai avuta una vincita così alta»

CODROIPO - «È una mattinata divertente», risponde così al telefono Roberto Martinuzzi, titolare della ricevitoria Bar Alla Terrazza in via Pordenone a Codroipo, dove ieri sono state vendute cinque quote da oltre 4 milioni di euro. Si tratta del secondo comune d'Italia più fortunato al SuperEnalotto. Su 90 quote estratte ieri sera, qui ne sono state vinte ben cinque. Il jackpot faceva gola a molti. Stiamo parlando di 371 milioni di euro, il più alto nella storia del gioco. «Non ho fatto in tempo ad aprire il bar che mi sono trovato la Rai regionale fuori!» racconta Roberto, impegnato tra le richieste dei clienti al bancone e i giornalisti alla porta.

Nessun indizio sull'identità dei cinque fortunati. «Ho molta clientela di passaggio, quindi, non è detto che si tratti di clienti abituali. Staremo a vedere. Spero che qualcuno si presenti, finora non è arrivato nessuno». Il bar, infatti, è situato in una zona di traffico, per cui i vincitori potrebbero essere chiunque. Gran colpo anche per il bar Alla Terrazza, che per la prima volta colleziona una vittoria milionaria. Finora le vincite sono state di poche migliaia di euro.

«Cosa avrei fatto io con quattro milioni? Forse avrei chiuso il bar per il fine settimana, anzi no, perché così avrebbero capito subito. Mi è difficile pensare cosa avrei fatto se avessi vinto io. Da titolare di una ricevitoria, penso a comprare le quote per venderle ai clienti. Ecco, probabilmente mi sarei preso un mese per rifletterci, ma davvero non so cosa avrei fatto».