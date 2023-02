PADOVA - La città del Santo è stata nuovamente baciata dalla fortuna grazie al SuperEnalotto anche se con una somma molto inferiore a quella arrivata nei giorni scorsi ma che fa certamente felice l'anonimo giocatore che ha centrato un 5 che gli ha fruttato 75.188,64 euro. La combinazione vincente è stata 22, 46, 52, 57, 65, 72, J 31, SS 2, segnati sulla schedina giocata sabato scorso nel punto vendita Sisal "Tabaccheria Quaggio" di via Sorio, 12 B.

«Mi sono accorto stamattina (ieri, ndr) che c'era stata una giocata vincente quando è arrivato il bollettino Sisal. Ho visto 4 vincite in tutta Italia centrando il 5 e una era proprio qui - ha raccontato il titolare della tabaccheria - non so proprio chi abbia vinto perché non è stato giocato un sistema al quale si può magari risalire ma si tratta di una giocata da 2 euro di una schedina precompilata di quelle che si prendono dalla bacheca. Per ora chi ha vinto non si è fatto vivo - conclude il tabaccaio - ma spero si ricordi anche di me». Ai titolari dei punti Sisal dove si verifichino delle vincite infatti, qualsiasi sia l'entità del premio che spetta al giocatore, non viene riconosciuto alcun premio. Un gruzzolo quello vinto in via Sorio che non ha certo l'entità dell'ultima giocata fortunata del padovano.

A Villafranca qualche giorno fa, un anonimo scommettitore investendo 5 euro in parte di un sistema ha portato a casa ben 4 milioni di euro, ma che sicuramente soprattutto di questi tempi sarà certamente ben gradito. Nessun 6 invece è stato centrato nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 18 febbraio scorso, con il Jackpot che arriva a 56,6 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di oggi martedì 21 febbraio. Nell'ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 593.778 vincite, sono state invece 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del concorso ad oggi.