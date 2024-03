PADOVA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano 49enne di Padova per il reato di atti persecutori e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Nel pomeriggio di ieri 23 marzo, l'ex fidanzata del 49enne e l’attuale compagno nell’uscire di casa per recarsi a pranzo dai genitori di lui, hanno notato subito la presenza dell’autovettura dell’ex sotto casa ed una volta intrapresa la marcia quest’ultimo ha iniziato a pedinarli. Visto che la cosa si protraeva per diversi minuti e che l’arrestato non desisteva da tale comportamento, il compagno della vittima, ha subito contattato il 112 della Centrale Operativa dei Carabinieri, spiegando i vari atteggiamenti e comportamenti che il 49enne poneva in essere con la sua condotta di guida.

I Carabinieri, sempre in continuo contattato telefonico, sono stati puntualmente aggiornati sugli spostamenti del mezzo del 49enne, intercettandolo in via Tartaglia. L'uomo a specifica domanda dei militari sul motivo della sua presenza presso la casa della ex, tentennava nella sua risposta adducendo delle scuse poco credibili. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare trovando all’interno di uno zaino un cutter di colore giallo lungo 23 cm con lama 10 cm, posto in sequestro. L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato portato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'autorità giudiziaria.