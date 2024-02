«Ti voglio vedere sotto terra»: minacce alla ex, arrestato stalker 32enne

TRIESTE - Arrestato dalla polizia uno stalker 32enne a Trieste. I fatti risalgono alla mattinata del 15 febbraio, quando una volante della Polizia di Stato è intervenuta nel rione di Campi Elisi, per la richiesta di aiuto di una donna che lamentava la presenza sul luogo di lavoro del suo ex fidanzato C.A.

Il giorno dopo la donna ha integrava la denuncia fornendo agli operatori, a supporto delle dichiarazioni esposte il giorno prima, messaggi, screenshot e file audio dal contenuto intimidatorio e denigratorio inviatogli dall'uomo; tra i tanti messaggi depositati dalla donna, la maggior parte dei quali a sfondo sessuale, ne era presente uno, in particolare, in cui l'uomo dichiarava di comprendere tutti gli autori di femminicidio. In un altro di questi messaggi l'uomo ribadiva che non aveva nulla da perdere, che doveva farsi rispettare e che sarebbe stato disposto a compromettere la propria vita pur di vedere la donna sotto terra.

Su tali aspetti e di concerto con l'Autorità Giudiziaria, personale del Commissariato San Sabba, in applicazione del «Codice Rosso» che ha introdotto l'arresto differito in flagranza entro 48 h dal fatto, è stata avviata un'immediata e approfondita ricerca del soggetto sul territorio.Dopo una serie di accertamenti, appostamenti in zone da lui frequentate e ricerca della targa dell'auto a lui in uso, gli agenti di Polizia del Commissariato San Sabba sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo. L'uomo è ora in carcere a Trieste.