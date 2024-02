Porto Tolle. Perseguita e minaccia l'ex fidanzata, stalker arrestato: dovrà indossare il braccialetto elettronico

PORTO TOLLE (ROVIGO) - La polizia del commissariato di Porto Tolle ha arrestato in flagranza differita un uomo accusato di atti persecutori nei confronti della propria ex fidanzata. Dopo la convalida dell'arresto, gli è stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l'applicazione del braccialetto elettronico.

L'indagine, riferisce la Questura rodigina, ha preso le mosse dalla denuncia sporta dalla donna l'8 febbraio scorso. Dopo aver troncato la relazione nel dicembre scorso, ha riferito di aver ricevuto numerosi messaggi telefonici e minacce, rivolte anche ai suoi familiari. Il comportamento dell'ex fidanzato non si sarebbe fermato nemmeno di fronte alla volontà della donna di interrompere ogni tipo di contatto, anche con il blocco dei profili social dell'uomo: lui l'avrebbe contattata anche per interposta persona, tentando anche di ricattarla, minacciando la diffusione di foto e video espliciti. Gli agenti, in base ai messaggi salvati dalla donna sul proprio cellulare, lo hanno quindi tratto in arresto, in flagranza differita, secondo le norme del Codice rosso rafforzato. Nella sua abitazione, sono stati sequestrati 16,5 grammi di hashish, due pugnali di grosse dimensioni e un bossolo calibro 38 special, per i quali è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.