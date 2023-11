PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Vanno a fare festa e si ritrovano in ospedale con una forte infiammazione agli occhi, probabilmente per uno scherzo di cattivo gusto: parapiglia venerdì sera al Burger King di Piove di Sacco, il locale della nota catena che propone hamburger e patatine, ma non solo.

Locale evacuato, la prima ipotesi è la fuga di gas

Intorno alle 18 un gruppo di giovani del luogo si era ritrovato per festeggiare un amico, alla vigilia di San Martino, patrono del capoluogo della Saccisica e festa molto sentita nel territorio. D’improvviso alcuni dei ragazzi presenti hanno iniziato ad accusare un forte bruciore agli occhi, malessere che con il passare dei minuti non solo non diminuiva, ma anzi cresceva. Alcuni di loro hanno provato a bagnare il viso con acqua fredda, ma niente da fare: il dolore aumentava e ad un certo punto anche un paio dei dipendenti del locale hanno accusato gli stessi sintomi. A quel punto i responsabili del locale hanno fatto uscire tutti all’esterno, temendo il peggio: inizialmente infatti si era ipotizzata una fuga di gas all’interno dello stabile, così per precauzione gli avventori e il personale hanno osservato correttamente le regole previste in caso di emergenza. Sono stati allertati i vigili del fuoco, che in pochi minuti sono arrivati in forze dal distaccamento piovese che dista dal Burger non più di un chilometro. I pompieri hanno subito fatto le verifiche all’interno del locale, riscontrando in poco tempo che non vi era stata nessuna fuga di gas.

Potrebbe essere stato spruzzato spray urticante

Alcune persone intanto avevano dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Piove di Sacco. Qui, con una somministrazione di antistaminici, il problema è stato risolto. Sul luogo si sono portati anche i carabinieri della stazione di Casalserugo, che hanno preso atto che non vi era stata nessuna fuga di gas e il Burger King aveva potuto continuare a servire la clientela che sul fare della sera si era fatta sempre più presente. Anche il servizio Spisal dell’ Ulss 6 Euganea, che viene sempre coinvolto in questi casi, ha verificato che non vi erano state fughe di gas, mentre sembra che il malessere accusato possa essere dipeso da uno spray urticante spruzzato da qualcuno nel locale, che avrebbe disturbato soprattutto le persone più vicine. Il Burger King di Piove di Sacco ha aperto i battenti nel febbraio del 2017, nel perimetro del centro commerciale Piazzagrande, in uno stabile particolare che per diversi anni aveva ospitato un noto ristorante di pesce. Il locale, che è un franchising della nota azienda americana, fa riferimento all’imprenditore vicentino Federico Arsego, che nel capoluogo berico e a Mestre gestisce già due Burger King. Il locale, che ha 128 posti sedere e con l’opzione “King drive” per ordinare il menù take-away direttamente dall’auto è gestito complessivamente da una ventina di persone e rappresenta una possibilità di impiego soprattutto per i giovani.