Spray urticante alla sagra di Altivole, è stato un ragazzino: ha scambiato la bomboletta per quella di un profumo

ALTIVOLE (TREVISO) - Spray urticante alla sagra di Altivole, un gesto goliardico di un ragazzino. Chiarito dai Carabinieri l'episodio avvenuto nella sera del 16 agosto scorso alla festa paesana dove, vicino ad uno stand gastronomico, qualcuno aveva spruzzato dello spray urticante provocando un grande spavento tra i presenti ma anche leggere irritazioni a due persone che sono andate in ospedale per accertamenti. Ed oggi quel "qualcuno" ha un volto. I militari hanno infatti identificato un giovanissimo della zona che si trovava lì con un gruppetto di coetanei. Il ragazzino ha preso dalla borsetta di un'amica la boccetta, scambiandola forse per del profumo e ne ha spruzzato il contenuto poco distante. Un maldestro gesto goliardico, come emerso dai riscontri raccolti dai militari che hanno quindi escluso qualsiasi altra ipotesi legata allo spruzzo dello spray per compiere altri reati. Al momento non sono state presentate querele in relazione alla vicenda.