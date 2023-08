PORCIA (PORDENONE) - Venerdì sera l’osteria al Feudo, in centro, è stata teatro di una deprecabile azione da parte di un gruppo di giovani. I proprietari del locale hanno spiegato che, appena dopo le 22, i clienti hanno cominciato a tossire molto forte a causa dell’inalazione di spray al peperoncino rilasciato nell’aria. Il locale è piccolo, ma l’altra sera c’erano più di una ventina di persone sedute ai tavoli, clienti abituali. È apparso subito chiaro a tutti che qualcuno, passato di lì poco prima, aveva rilasciato la sostanza nell’aria per “colpire” i presenti. La quantità di urticante respirata è stata tale che tutti i presenti hanno cominciato a tossire e a respirare a fatica. Molti hanno detto che avevano la gola fortemente irritata, una donna ha perfino vomitato in strada. Lo spray è arrivato anche nella vicina gelateria Ice King. Una tavolata di dieci persone, vicino al muro che separa i due esercizi di ristorazione, si è alzata in piedi tossendo e si è dovuta allontanare perché non riusciva più a respirare.



IL GESTORE

Il gestore dell’osteria al Feudo ha prontamente invitato i presenti ad allontanarsi momentaneamente dal locale per riprendere fiato. Fortunatamente nessuno ha avuto crisi allergiche o respiratorie, e non è stato necessario chiamare gli operatori del pronto soccorso. Dopo pochi minuti la situazione si è normalizzata. Il proprietario del locale ha confermato che in vent’anni di attività non hanno mai avuto problemi con nessuno e quindi esclude che si tratti di una vendetta personale. Sono stati gli stessi clienti a chiamare le forze dell’ordine per segnalare quanto accaduto. Tra il personale, i commensali dell’osteria e quelli della gelateria sono state diverse decine di persone scese in mezzo alla strada a tossire, con occhi rossi e conati di vomito.



LA RABBIA

«Da parte mia il peperoncino lo farei provare a coloro che hanno causato questo disagio», ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Fabio Dell’Agnese il quale, appena ha saputo dell’accaduto, si è precipitato sul posto per verificare la situazione. Successivamente ha contattato il comandante dei carabinieri. Le forze dell’ordine stanno lavorando sul caso e sembrerebbe che ci sia già una pista da seguire. «Non ho dubbi che le forze dell’ordine faranno pulizia - ha affermato Dell’Agnese -. Mi auguro che sul territorio cose di questo tipo non succedano più».



L’ALLARME

Ma è ormai da un mese che Porcia sta vivendo un continuo crescendo di episodi da denuncia. È di appena una settimana fa la notizia che alcune persone sono entrate di notte nelle scuole per vandalizzarle. Hanno sfondato e scassinato diverse porte, spaccato due distributori di bibite, rovinato l’arredamento, arrecato danni alla strumentazione elettronica, svaligiato il refettorio e hanno cercato di allagare la scuola elementare usando il manicotto antiincendio. Pochi giorni prima avevano colpito il vicino oratorio dove avevano saccheggiato la dispensa della sagra e poi, dopo aver scassinato l’ingresso, si erano introdotti nella struttura principale per danneggiare l’arredamento interno.



IL PARCHEGGIO

Preoccupante anche la situazione del parcheggio interrato condominiale sotto la Despar. Da un mese a questa parte è diventato bersaglio della microcriminalità purliliese, con 15 automobili scassinate e un motorino rubato. Alcune persone hanno patito gravi danni alle carrozzerie, mentre altre ancora dovranno farsi rifare interamente gli impianti elettrici del veicolo.