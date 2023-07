Nogara. Nella sala d'attesa della stazione c'è uno strano odore: scatta l'allarme per uno spray urticante

NOGARA (VERONA) - Un improvviso forte odore urticante ha disturbato la quiete nella sala d'attesa della stazione dei treni di Nogara.

La percezione di tale sensazione ha fatto scattare l'allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti oggi, 26 luglio, intorno alle 16.20.

Questi hanno effettuato dei rilevamenti, per poi arieggiare la stanza interessata. Non c'è stato alcun bisogno di cure ospedaliere per le persone che hanno dato l’allarme. Sul posto anche la Polifer.

Probabilmente la sostanza avvertita può essere riconducibile ad uno spray urticante. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.